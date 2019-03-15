Tdv Bakü Türk Lisesi'nde Çanakkale Şehitleri Anıldı

Kaynak: AA

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi'nde, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.Etkinliğe, Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş, Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Telman Nusretoğlu, TDV Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ağırman, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinde büyük öneme sahip olduğunu, Çanakkale şehitlerinin anısının daima Türk milletinin kalbinde yaşadığını ve yaşayacağını söyledi.Ağırman, Çanakkale şehitlerinin Azerbaycan'da da anılmasının iki ülke arasındaki ebedi dostluk ve kardeşliğin göstergesi olduğunu belirtti.Etkinlikte Çanakkale Zaferi ve tarihteki önemine ilişkin konuşan Nusretoğlu da Çanakkale'yi geçme planı yapan İngiliz komutanların Türk'ün imanını, cesaretini ve ülküsünü hesaba katmadıklarını söyledi.Emperyalistlerin Anadolu'daki Türk varlığını yok etmeyi planladıklarını, bu planları bugün de yaşattıklarını vurgulayan Nusretoğlu, söz konusu güçlerin 1915'te başarılı olamadıkları gibi bugün de başarı elde edemeyeceğinin altını çizdi.TDV Bakü Türk Lisesi öğretmenlerinin seslendirdiği Çanakkale Türküsü klibinin etkinlik, öğrencilerin müzik ve tiyatro gösterileri, şiir dinletileriyle devam etti.