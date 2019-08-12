TDV'den 10 bin aileye kurban eti dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze Şeridi'nde 10 bin aileye kurban eti dağıtımına başladı.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Kurban Komitesi Başkanı Munzir el-Gamari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin yaklaşık 10 bin aileyi kapsayan kurban eti dağıtımına başladığını belirtti.

TDV'nin abluka altındaki Gazze'de 6 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı projesini finanse ettiğini kaydeden Gamari, dağıtımın bakanlık gözetiminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gamari ayrıca Türkiye'nin Gazze halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için gösterdiği çabadan da övgüyle söz etti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli yaklaşık 12 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayri insani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA