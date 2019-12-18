Haberler » Güncel » TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım - Haber

TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Suriye'de terörden temizlenen Rasulayn ve Tel Halef'te ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

18.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:58TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 'de terörden temizlenen Rasulayn ve Tel Halef'te ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf ekipleri, terörden temizlenen bölgedeki ailelerin ihtiyaçlarının tespiti için çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda, Tel Halef köyünde 26 Kasım'da terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısı sonucu yaralanan ve mağdur olan aileler ziyaret edildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Müftüsü, TDV Şube Başkanı Hasari Altunova, Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki sivil halka yönelik insani yardım çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Tel Halef bölgesinde geçtiğimiz günlerde teröristlerce patlatılan araçta hayatını kaybeden 20 sivilin ailelerini ve yaralanan 70 kişiyi evlerinde ziyaret ederek yardım ulaştırdık ve ihtiyaç tespiti yaptık." ifadesini kullandı.
Bölgede insani yardım çalışmalarının yanı sıra teröristlerin zarar verdiği camilerin onarıldığını da belirten Altunova, bölgede sahih din hizmeti sunacak personele eğitim verildiğini kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:36 80 yaşındaki kadına cinsel saldırı girişimi sanığı hakim karşısında - Haber
11:36 Toplumun yüzde 64'ü aile yaşantısından memnun - Haber
11:35 ELLERİNİN HAMURUYLA İSTANBUL TRAFİĞİNE MEYDAN OKUYORLAR - Haber
11:35 Dorse hırsızlığı çetesine polisten darbe - Haber
11:35 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu 17 gözaltı - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
18.12.2019 11:36:50