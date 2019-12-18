Haberler » Güncel » TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım - TEL - Haber

TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım - TEL

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Suriye'de terörden temizlenen Rasulayn ve Tel Halef'te ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.

18.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:07
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 'de terörden temizlenen Rasulayn ve Tel Halef'te ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf ekipleri, terörden temizlenen bölgedeki ailelerin ihtiyaçlarının tespiti için çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda, Tel Halef köyünde 26 Kasım'da terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısı sonucu yaralanan ve mağdur olan aileler ziyaret edildi.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Müftüsü, TDV Şube Başkanı Hasari Altunova, Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki sivil halka yönelik insani yardım çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Tel Halef bölgesinde geçtiğimiz günlerde teröristlerce patlatılan araçta hayatını kaybeden 20 sivilin ailelerini ve yaralanan 70 kişiyi evlerinde ziyaret ederek yardım ulaştırdık ve ihtiyaç tespiti yaptık." ifadesini kullandı.
Bölgede insani yardım çalışmalarının yanı sıra teröristlerin zarar verdiği camilerin onarıldığını da belirten Altunova, bölgede sahih din hizmeti sunacak personele eğitim verildiğini kaydetti.
TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım - TEL

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:59 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Devletimiz muhacir kardeşlerimize sahip çıktı" - Haber
16:58 "Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" eseri tanıtıldı - Haber
16:58 Türkiye'nin sınır dışı ettiği 2 Kosovalı Priştine'de gözaltına alındı - Haber
16:56 Beyoğlu'nda 2 kişinin öldüğü "kız kaçırma" çatışmasında sanığa 31 yıl hapis cezası - Haber
16:53 Konak'ta satranç turnuvası heyecanı başladı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:59:46