Haberler » Güncel » Haber

TDV'den vatandaşlara aşure ikramı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Aşure, kardeşlik, paylaşma, güçlerin birleştirildiğinde bir güzelliğin ortaya çıktığını temsil eden bir kültür.

13.09.2019 15:06TDV'den vatandaşlara aşure ikramı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Aşure, kardeşlik, paylaşma, güçlerin birleştirildiğinde bir güzelliğin ortaya çıktığını temsil eden bir kültür." dedi.
Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazının ardından Kocatepe Camisi'nin avlusunda, TDV tarafından aşure ikramında bulunuldu. TDV Genel Müdürü Polat'ın da dağıtımına yardım ettiği aşureden almak isteyenler, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.
Polat, burada yaptığı açıklamada, aşurenin birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olduğuna dikkati çekti. Her yıl binlerce kişiye aşure dağıttıklarını, bu yıl da 2 bin kişiye ikramda bulunacaklarını belirten Polat, "Aşure, bir kardeşlik, paylaşma, güçlerin birleştirildiğinde bir güzelliğin ortaya çıktığını temsil eden bir kültür." diye konuştu.

Mehmet Savaş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:26 Çorum polisinden okul çevrelerinde denetim
16:26 "Hurda araç teşviğindeki ÖTV indirimleri kiralama sektörünü güçlendirdi"
16:25 Büyükçekmece'de silahlı saldırı; 1 yaralı -2
16:24 İncir toplamaya giden genci yıldırım çarptı
16:24 Van SDİ'den Diyarbakırlı annelere destek
16:22 Restore ettirdiği konağı "efsane renk"e boyattı
16:22 Aydın-incir toplamaya giden genci yıldırım çarptı