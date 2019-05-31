31.05.2019 20:04
Haberler» Güncel » Haber

TDV Etiyopya'da Amharca mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı - ADDİS ABABA

- Addis Ababa'da yaşayan Müslümanlara Amharca mealli Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da yüzlerce Müslüman'a Amharca mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı.

- Addis Ababa'da yaşayan Müslümanlara Amharca mealli Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da yüzlerce Müslüman'a Amharca mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı.
Başkent Addis Ababa'daki Büyük Enver Camisi ve Wollo Sefer Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından gerçekleştirilen dağıtımlarda, yaklaşık 1200 Mushaf Müslümanlara hediye edildi.
Enver Camisi'nde Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Addis Ababa Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu ve Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya Koordinatörü Levent Şahin de katıldı.
TDV'nin Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında yürüttüğü çalışma, ülkedeki Amharca mealli Kur'an-ı Kerimlerin sayısının az oluşu nedeniyle Müslümanlarda büyük sevince neden oldu. TDV Etiyopya'da Amharca mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı - ADDİS ABABA
Kaynak: AA
Etiyopya, Addis Ababa, Güncel