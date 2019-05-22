Tdv Etiyopyalılar İçin Amharca Mealli Kur'an Bastı (2) - Addis

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Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopyalı Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i daha iyi idrak edebilmeleri için Amharca mealli Kur'an bastı. Diyanet İşleri Başkanlığı
iş birliğinde, TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında yapılan basım çalışmasının tamamlanmasıyla halka 15 bin Kur'an-ı Kerim dağıtılacak.
Ülkenin resmi dili Amharca'da hazırlanan meallerin yaygın olmaması nedeniyle Müslümanlar için büyük önem arz eden çalışma, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi tarafından da destekleniyor.
Çalışma hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Addis Ababa
Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, proje kapsamında şimdiye kadar 67 ülkede Kur'an basımının gerçekleştirildiğini belirtti.
Etiyopya'nın özellikle kırsal alanlarında gençlerin kitap halinde Kur'an'a ulaşmakta zorluk çektiğini söyleyen Alıcı, ramazan ayı bitmeden 6 bin mushafın dağıtılacağını toplamda ise 15 bin mealli Kur'an-ı Kerim'i ülke Müslümanlarıyla buluşturacaklarını dile getirdi.
"Oromoca dilinde de basılabilir"
Alıcı, ülkede Amharca'yla birlikte Oromo dilinin de yaygın olduğunun hatırlatılması üzerine, "Etiyopya'da en yaygın dillerden biri de Oromoca. Bize bu konuda çok talepler geldi. Amharca Kur'an mealinin ardından Oromoca bir çalışma da başlatılabilir." ifadelerini kullandı.
TDV'nin, basmayı planladığı Kur'an meallerinin arasında Japonca, Nepalce, Bambaraca ve Urduca gibi diller de bulunuyor.
Etiyopya'nın ünlü alimlerinden Muhammed Sani Habib'in yaptığı meal çalışmasından faydalanan TDV, kitapları camiler başta olmak üzere, Kur'an kursları, yetimhaneler ve hastanelere de ulaştırmak istiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı
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Kaynak: AA