TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi dağıttı

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sokaklarıTDV'nin bayramlık giysi dağıtımı yaptığı dükkandan kıyafet bakan Gazzeliler Çocukların kıyafetleri denemesiTDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem
ile röportajTDV görevlilerinin Gazzeli çocuklar ile ilgilenmesi Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV), Gazze'de yetim ve yoksul bin 500 çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu.
TDV'nin yardımları, Gazze Şeridi
'ndeki Filistin
Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile iş birliği halinde dağıtıldı.
AA muhabirine konuşan TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem, Gazze'de pazartesi gününden bu yana yetim ve yoksul bin 500 çocuğa bayramlık giysi dağıttıklarını söyledi.
Son üç gün içerisinde Gazze'deki yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi aileye de insani yardım ulaştırdıklarını aktaran Erdem, "TDV, ramazanın başından itibaren 90'dan fazla ülkede ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarda bulunuyor." dedi.
Güncel
Kaynak: AA