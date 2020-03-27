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TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem korona virüsten korunma hem de evde kaliteli zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem korona virüsten korunma hem de evde kaliteli zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Korona virüs nedeniyle eğitime verilen aranın ardından evlerinde eğitim sürecine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem korona virüsten korunma hem de evde kaliteli zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu. "Şimdi iyilik" temasıyla hazırlanan videolarda öğrencilerin "Şimdi iyilik, evde anne ve babamızın sözünü dinlemektir", "Şimdi iyilik, derslerimi ekran başında dikkatle takip etmektir", "Şimdi iyilik, evde spor yapmaktır", "Şimdi iyilik, bireysel temizliğimizi ihmal etmemektir", "Şimdi iyilik, büyüklerimizi daha sık aramaktır", "Şimdi iyilik, evde kitap okumaktır", "Şimdi iyilik, aç ve yalnız olanlara yardım etmektir" şeklindeki tavsiyeleri yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Anne, Güncel

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