Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler

TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kalite...

27.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:34
TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler
ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kalite zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.
Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen aranın ardından okullarından uzakta, evlerinde eğitim sürecine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kalite zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.
"Şimdi iyilik" temasıyla hazırlanan videolarda öğrencilerin, "Şimdi iyilik, evde anne ve babamızın sözünü dinlemektir", "Şimdi iyilik, derslerimi ekran başında dikkatle takip etmektir", "Şimdi iyilik, evde spor yapmaktır", "Şimdi iyilik, bireysel temizliğimizi ihmal etmemektir", "Şimdi iyilik, büyüklerimizi daha sık aramaktır", "Şimdi iyilik, evde kitap okumaktır", "Şimdi iyilik, aç ve yalnız olanlara yardım etmektir" şeklindeki tavsiyeleri yer alıyor. TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Genel

Haberin Videosu :

TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››TDV gönüllüsü öğrencilerden evde zaman geçirecek öğrencilere tavsiyeler - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:01: Sultanahmet Camii'ndeki sakinlik havadan görüntülendi - Haberler 13:59: 21 suçtan aranan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı - Haberler 13:59: Beylikdüzü'nde maske satışında silahlı kavga: 4 yaralı - Haberler 13:57: Hastane fareleri yakayı ele verdi - Haberler 13:54: Başkan Kocaman hemşehrilerine telefonla seslendi - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:32: CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı - Haberler 12:29: Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler 11:40: Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı