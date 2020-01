TDV, İdlib'de çadırda yaşayan aileler için "iyilik konutları" inşa edecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye 'nin İdlib kentinde ağır kış şartlarında çadırlarda yaşamak zorunda kalan aileler için "Bir iyilik sıcak bir yuva" sloganıyla "iyilik konutları" inşa etmeye hazırlanıyor.TDV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, İdlib'de oluşan ihtiyaç doğrultusunda, çadır kentlerde çamur içerisinde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru aileler için "İyilik Konutları" adlı projenin hayata geçirileceğini belirtti.Çatışmalar ve hava saldırıları sonucu yeni bir göç dalgasının yaşandığına ve her gün binlerce insanın evini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere akın ettiğine dikkati çeken Açık, savaşların insan ve doğa üzerindeki etkisinin yıkıcılığının yadsınamaz bir gerçek olduğunu dile getirdi. Açık, bu yıkıcı etkinin kış şartlarında kendini daha da şiddetli bir şekilde hissettirdiğini anlattı.Göç eden ailelerin camiler ve çadırlar dışında başlarını sokacak bir ortamları bulunmadığına işaret eden Açık, şunları kaydetti:"Türkiye Diyanet Vakfı olarak kışın da etkisiyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren aileler için 26 metrekarelik, 2 odalı, içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan, çatısı sacdan yapılmış, her türlü hava şartlarına dayanıklı betonarme konutlar inşa edeceğiz. İş gücü ve malzeme teminini bölgeden yapacağımız için konutları hızlı bir şekilde tamamlayarak aileleri bir an önce daha konforlu ortamlara taşımış olacağız. Bu sayede yoğun kış şartlarında hayata tutunmaya çalışan ailelere, sürdürülebilir barınma imkanı sağlayarak yüklerini bir nebze de olsa hafifletmiş olacağız. Konutların maliyetini 6 bin lira olarak belirledik. Kampanyamıza destek olmak isteyen vatandaşlarımız, bir evin maliyetini tek başına karşılayabilecekleri gibi istedikleri kadar bağışta bulunarak ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren mazlum ve mağdur kardeşlerimizin sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağlayabilir."Konutların yapılacağı bölgelerde alt ve üstyapı çalışmalarına başladıklarını belirten Açık, konutlar teslim edildiği andan itibaren ailelerin uzun yıllar hiçbir sorun yaşamadan huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceklerini aktardı.İhsan Açık, "Bir iyilik sıcak bir yuva" sloganıyla başlatılan kampanyaya bağışta bulunmak isteyenlerin "SURİYE" yazıp 5601'e SMS göndererek 10 lira ya da "bagis.tdv.org" kurumsal online bağış sayfasından, TDV şubelerinden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağışta bulunabileceklerini bildirdi.