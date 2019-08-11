Haberler» Güncel» Haber

TDV, Kırgızistan'da 700 kurban kesti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Orta Asya'nın kalbi konumundaki Kırgızistan'da 700 hisse kurbanın kesimini yaptı.

11.08.2019 11:37
TDV, Kırgızistan'da 700 kurban kesti
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Orta Asya'nın kalbi konumundaki Kırgızistan'da 700 hisse kurbanın kesimini yaptı.
TDV gönüllüleri, Kurban Bayramı kapsamında, ülkenin belirlenen bölgelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren hayvan kesimlerine başladı.
Vakfın yarım asra yaklaşan tecrübesi ve sorumluluk bilinciyle hareket eden gönüllüler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanların bağışladığı kurbanları, vekalet verenlerin isimlerini tek tek okuyarak yerel halkın da desteğiyle kesiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletle kurban hizmetini TDV güvencesiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bölgedeki kurban organizasyonun güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek, Bu yıl Kırgızistan'da 700 kurban kesiliyor. Bu hayvanların 400'ü başkent Bişkek'te diğeri ülkenin en büyük ikinci kenti olan Oş'ta kesiliyor. Türkiye bağımsızlıklarından itibaren bu coğrafyada kurban hizmetlerini başarıyla sürdürüyor." diye konuştu.
Kesilen kurbanların etleri ise paketlenerek, yine gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
TDV, Kırgızistan'da 700 kurban kesti

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22   ADANA TRENİN ÇARTIĞI 4 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
13:22   ADIYAMAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
13:20   Kestane dalını sepete dönüştüren usta eller zamana direniyor
13:20   "Acemi kasaplar" hastanelik oldu
13:18   -İsrail Polisinden Mescidi Aksa'ya Saldırı : 37 Yaralı
13:17   İZMİR 'TÜRK MİMARİSİNİN VİTRİNİ' OLARAK NİTELENDİRİLEN ÇAKIRAĞA KONAĞI 2,5 YILDIR KAPALI
13:16   Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı (2)