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TDV'nin "5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" 28 Kasım'da başlayacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu", 28-29 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

26.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:48TDV'nin
Diyanet Vakfı (TDV), "5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu", 28-29 Kasım'da 'da yapılacak.
TDV'nin açıklamasına göre, "İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum" temalı sempozyumda, İslam coğrafyası ve Türkiye'deki gençlik çalışmalarında karşılaşılan zorluklar ve faaliyetlerin geleceği ele alınacak.
Sosyal medya kaynaklı dönüşüm ve gönüllülük çalışmalarının da tartışılacağı sempozyumda, TDV burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin tebliğleri sunulacak.
Sempozyumun bilim kurulunda Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra 12 üniversiteden 17 akademisyen yer alacak.
TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda 28 Kasım Perşembe günü saat 09.30'da başlayacak sempozyumda sunulacak bildiriler daha sonra kitaplaştırılacak.

Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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