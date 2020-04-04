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TDV öğrenci yurtları ve sosyal tesisleri sağlık çalışanlarına açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı yurtları sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

04.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:45
TDV öğrenci yurtları ve sosyal tesisleri sağlık çalışanlarına açıldı
Türkiye Diyanet Vakfı, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı yurtları sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayılan korona virüse karşı kamunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları da tüm imkanlarını seferber ediyor. Bir yandan düzenledikleri yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışan sivil toplum kuruluşları bir yandan da salgınla mücadelenin baş mimarları sağlık çalışanlarına yardımcı oluyor. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı, 7 ilde bulunan 5 yurt ve 4 sosyal tesisinin kapılarını sağlık çalışanları ile ceza evi çalışanlarının konaklaması için açtı.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zor günlerden geçildiğini belirtti. Salgınla mücadele ve tedavinin baş kahramanları sağlık çalışanlarının zorlu süreçten en çok etkilenen kişiler olduğunu ifade eden Açık, "Olası enfeksiyon riskine karşı aile bireylerinin etkilenmemesi için evlerine gidemeyen ve kendilerini izole etmeleri gereken sağlık çalışanlarımıza yurtlarımızı açarak destek olmaya çalışıyoruz. Onların insanlık için yapmış olduğu fedakarlığın bedeli hiçbir şekilde ödenemez bunu biliyoruz anca küçükte olsa moral ve destek olabilirsek ne mutlu bizlere. İlk etapta. Adana'da 310 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu, Ankara'da 216 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis, Kırklareli'de 465 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu ve 138 yatak kapasitesiyle 1 erkek yurdu, Kütahya'da 197 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu, Manisa'da 116 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis, Rize'de 171 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis, Van'da 216 yatak kapasitesiyle 1 sosyal tesis ve 417 yatak kapasitesiyle 1 kız yurdu hizmete açılmıştır. Tüm imkanlarımızla sağlık çalışanlarımız, devletimiz ve milletimizin yanındayız" şeklinde konuştu.
Açık, talep gelmesi durumunda diğer illerdeki yurtlarında sağlık çalışanlarının hizmetine sunulabileceğini ifade etti.
(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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