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TDV Sincan Şube ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapacak

Türkiye Diyanet Vakfı Ankara Sincan Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin doğalgaz faturalarını ödeyerek yakacak yardımında bulunacak.

11.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:58TDV Sincan Şube ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapacak

Diyanet Vakfı Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin doğalgaz faturalarını ödeyerek yakacak yardımında bulunacak.


Sincan İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şube Başkanı Mevlüt Topçu, ilçe genelinde yaşayan ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda her ay bir iyilik hareketi gerçekleştirdiklerini, Aralık ayında da "Kış üşütür, siz ısıtın" sloganıyla iyilik hareketi başlattıklarını söyledi.


Vakıf gönüllüleri tarafından sosyal incelemeler kapsamında yapılan ziyaretlerde doğalgazla ısınan konutlarda oturan ailelerin birçoğunun faturalarını ödeyemediğini, kömürle ısınan konutlarda oturan ailelerin ise yakacak alamadığını tespit ettiklerini belirten Topçu, "Başlattığımız kampanya kapsamında hayırseverlerimizin yapacağı yardımlarla belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin doğalgaz faturalarını ödeyeceğiz. Yakacak alamayan ailelere ise nakdi yardımda bulunacağız. Kışın soğuk yüzünü gösterdiği bu günlerde yapılacak yardımlarla ailelerimizin evlerini ısıtacağız. İyilik hareketimize ne kadar çok destek gelirse o kadar çok ailenin evini ısıtacağız." diye konuştu.


Topçu, Sincan Yardım Koordinasyon Merkezi'ne kayıtlı yaklaşık 2 bin ailenin olduğunu ve ilk etapta bu ailelere yardım yapacaklarını ifade etti.


Kasım ayında çocukların üşümemesi için "Bir Mont Bir Bot" iyilik hareketi gerçekleştirdiklerini ve gelen bağışlarla 146 çocuğu giydirdiklerini hatırlatan Topçu, "Hayırseverlerimizin bu ayki iyilik hareketimize de ciddi anlamda destek vereceğini düşünüyoruz. Bizler evimizde sıcak ortamlarda otururken kardeşlerimizin çocuklarıyla birlikte soğukta oturmalarına gönlümüz razı olmuyor" şeklinde konuştu.


Topçu, kampanyanın Aralık ayı sonuna kadar devam edeceğini ve yardım yapmak isteyen vatandaşların Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubesi'ne veya ilçe müftülüğüne gelerek makbuz karşılığında bağış yapabileceklerini, kampanyanın detaylarına ilişkin ise 0312 270 23 56 numaradan detaylı bilgi alınabileceğini söyledi. - ANKARA


Türkiye, Ankara, Sincan, Güncel

Kaynak: İHA

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