TDV Yayınları 985 eseri kültür dünyasına kazandırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınları tarafından bugüne kadar 21 farklı alanda, 985 yazılı eser okuyucuyla buluşturuldu.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1982 yılından bu yana kitabevi, yayınevi ve fuarlarla kitabı okuyucuyla buluşturan TDV Yayınları, bugüne kadar 21 farklı alanda yüzlerce eseri yayın hayatına kazandırdı.

7'den 70'e her kesime hitap eden TDV Yayınları, bugüne kadar başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV kültürel çalışmaları olmak üzere, İslami eserlerden çocuk yayınlarına, tarihten sosyolojiye, edebiyattan felsefeye kadar toplam 985 yazılı eseri okuyucuyla buluşturdu.

Sahih bilgiyi, doğru kaynaklardan okuyucuya aktarmayı amaçlayan vakıf, eserlerde hedeflenen yaş grubunun anlama düzeyini gözetiyor.

Özellikle çocuk yayınlarında eserler, alanında uzman editör, psikolog, din eğitimcileri ve pedagogların kontrolünden geçerek yayımlanıyor. Bu kapsamda çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik 0-4, 4-6, 6-10, 10-14 yaş kategorilerinde toplam 122 eser yayın hayatına sunuldu.

Kitabevleri 31 noktada okuyucuların hizmetine sunuldu

Açıklamada, TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesinin yayın hayatına kazandırdığı eserlerin yanı sıra açtığı kitabevleriyle de yüzlerce yayınevinin en seçkin eserlerini okuyucuyla buluşturduğu kaydedildi.

Özellikle çocuk ve gençlere yönelik alanların tasarlandığı TDV kitabevleri, ailelerin kitapla iç içe vakit geçirebileceği, öğrencilerin oturup ders çalışabileceği, gündelik koşuşturmalarda kaliteli zaman geçirilecek bir durak ve şehrin kültürel hayatına katkı sunan bir merkez olma özelliğini taşıyor.

"Kitap-kahve" konseptiyle şehirlere nefes aldıran mekanlar açan TDV, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Van'da olmak üzere bugüne kadar 31 farklı noktada kitabevlerini okuyucuların hizmetine sundu.

Açıklamada, 1983'ten bu yana her yıl ramazan ayında başta yurt içinde ve yurt dışında farklı noktalarda Türkiye Kitap ve Kültür Fuarlarının düzenlendiği, aynı zamanda TDV Yayınlarının CNR, TÜYAP, Bosna Hersek, İran ve Almanya'daki önemli fuarlara da katılım sağladığı kaydedildi.

Kaynak: AA