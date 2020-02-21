Haberler » Güncel » Teach Lab ekibinden Çankaya Belediyesine ziyaret - Haber

Teach Lab ekibinden Çankaya Belediyesine ziyaret

First Lego Ligi'nde "Global Innovation" ödülü alarak İzmir'de yapılacak yarışmalara katılmaya hak kazananİncek Doğa Koleji Teach Lab ekibi, engellilerin spor yapmasına olanak sağlayan projelerinin tanıtımı için Çankaya Belediyesini ziyaret etti.

21.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:44Teach Lab ekibinden Çankaya Belediyesine ziyaret
First Ligi'nde "Global Innovation" ödülü alarak 'de yapılacak yarışmalara katılmaya hak kazanan

İncek Doğa Koleji Teach Lab ekibi, engellilerin yapmasına olanak sağlayan projelerinin tanıtımı için Belediyesini ziyaret etti.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ile görüşen öğrenciler, engelli bireylerin spor yapmasına olanak sağlayan projelerini anlatıp halka açık spor alanlarında bu tasarımın gerçekleştirilmesi için destek istediler. Güner, projenin gerçekleştirilmesi için belediyenin teknik kadrolarıyla bir görüşme yapmaları için söz vererek, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hazırladıkları tasarımdan dolayı çocukları kutladı. Güner, İzmir'de 14-15 Mart'ta gerçekleştirilecek Türkiye seçmelerine hazırlanan çocuklara başarılar diledi. - ANKARA

Doğa Koleji, Çankaya, İzmir, Lego, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 14:12:20