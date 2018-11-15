Türk Diyabet Cemiyeti öncülüğünde diyabetli algısını değiştirmek amacıyla oluşturulan tip 1 diyabet koşu takımı "TEAM1"in koşu fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi açıldı.
Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Türk Diyabet Cemiyeti ve Novo Nordisk'in iş birliğinde hayata geçirilen ve çoğu daha önce hiç spor yapmamış diyabetli bireylerden oluşan TEAM1, Dünya Diyabet Günü
'ne dikkati çekmek amacıyla fotoğraf sergisi düzenledi.
Serginin açılışı, Türk Diyabet Cemiyeti Genel Sekreteri Prof. Dr. Fırat Bayraktar, proje danışmanı Prof. Dr. Taner Damcı ve Team1 ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi.
TEAM1 üyelerinin koşuyla değişen hayatlarındaki anları yansıtan sergide, takım üyelerinin katıldığı Runatolia, Tuz Gölü
, Likya
, Vietnam
ve Bolivya
maratonlarından fotoğrafları da yer alıyor.
Prof. Dr. Fırat Bayraktar, Türkiye
'nin, artan nüfusu ve diyabet sıklığı nedeniyle hastalıkla yoğun mücadele eden ülkelerin başında yer aldığını belirterek, "Diyabetin erken evrede tedavi edilmesi, sonrasında oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilebilmesi için önemlidir. Ayrıca doğru tedavi yöntemleri ile diyabetli bireyler de normal hayatlarına devam edebilir ve rahatlıkla spor yapabilirler. TEAM1 projesini bu sebeple çok önemsiyor ve örnek teşkil etmesi için mümkün olduğunca duyurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
TEAM1 proje danışmanlığı yapan Prof. Dr. Taner Damcı da toplumda diyabetli bireylerin ötekileştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Teşhis aldıktan sonra özellikle yakınları tarafından uygulanan aşırı korumacılık ile hayattan geri kalıyorlar. Diyabet aslında doğru tedavi ve aktif bir hayat ile düzgün yönetilmesi mümkün bir durum. TEAM1 bunun en güzel kanıtı. Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayanlara teşekkür ediyor, bir sene de bu başarıları gerçekleştiren takımımızı yürekten kutluyorum."
15 Kasım 2018 Perşembe 11:00