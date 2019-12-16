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TEB Aile Akademisi'nden Didim'de finansal okuryazarlık eğitimi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ekim ayında Didim'de başlattığı finansal okuryazarlık projesiyle bugüne kadar 1100'den fazla öğrenci ile 500'ü aşkın yetişkine finansal okuryazarlık sertifikası verdi.

16.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:38TEB Aile Akademisi'nden Didim'de finansal okuryazarlık eğitimi
Türk Bankası (TEB), ekim ayında 'de başlattığı finansal okuryazarlık projesiyle bugüne kadar 1100'den fazla öğrenci ile 500'ü aşkın yetişkine finansal okuryazarlık sertifikası verdi.

TEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sorumlu Bankacılık" anlayışıyla 2012 yılında hayata geçirdiği TEB Aile Akademisi ile ülke genelinde toplumun finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmeye ve tasarruf bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekim ayında Didim'de başlatılan finansal okuryazarlık projesi kapsamında, özel ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrencilere, kamu ve özel sektörde çalışanlara ve esnafa yönelik verilen eğitimlerde bugüne dek 1100'den fazla öğrenci ve 500'ü aşkın yetişkin sertifika aldı.
Proje kapsamında, Didim esnafının finansal ürün ve hizmetleri daha iyi tanımaları, kendi işlerini daha da iyi yönetecek ekonomik performansa sahip olmaları hedefiyle, Didim Esnaf Odası üyelerine 12 Aralık'ta finansal okuryazarlık eğitimi verildi.
Didim'deki eğitimler 31 Aralık 2019 tarihine kadar belediye, kamu, özel sektör ve okullarda devam edecek.

Açıklamada verilen bilgiye göre, TEB Aile Akademisi kapsamında ücretsiz olarak sunulan eğitimlerde, ev ekonomisi ve finansal konular basit ve anlaşılır bir dille anlatılırken, çocuklar için özelleştirilen eğitimlerde para kavramı, bütçe planlama ve harçlık yönetimi gibi konulara yer veriliyor.

Türk Ekonomi Bankası, Didim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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