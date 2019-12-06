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TEB Aile Akademisi'nden Eskişehir'de finansal okuryazarlık eğitimi

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Aile Akademisi, yaklaşık 200 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanına finansal okuryazarlık eğitimi ve sertifikası verdi.

06.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:08TEB Aile Akademisi'nden Eskişehir'de finansal okuryazarlık eğitimi
Türk Bankası (TEB) Aile Akademisi, yaklaşık 200 Büyükşehir Belediyesi çalışanına finansal okuryazarlık eğitimi ve sertifikası verdi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Sorumlu Bankacılık" anlayışıyla 2012 yılında hayata geçirdiği TEB Aile Akademisi ile ülke genelinde toplumun finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmeye ve tasarruf bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam eden TEB, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde finansal okuryazarlık eğitimi verdi.
Banka, TEB Eskişehir Şubesi'nin destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 200 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanına finansal okuryazarlık eğitimi ve sertifikası verdi.
TEB Aile Akademisi, finansal okuryazarlık seviyesini yükseltiyor

TEB, toplumun finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmek ve tasarruf bilincini geliştirmek amacıyla 2012 yılında "Ekonomi ailede başlar" anlayışıyla TEB Aile Akademisi'ni hayata geçirdi.
Çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birlikleriyle TEB, yedi yıldan bu yana toplumun tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması ve tabana yayılması, finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmalar yapıyor.
TEB Aile Akademisi çalışmaları kapsamında herkese açık ve ücretsiz olan eğitimlerde, katılımcılara tasarruf, bütçe yönetimi, kredi ve kartların doğru kullanımı, yatırımların değerlendirilmesi ana başlıkları altında temel finansal okuryazarlık konularında bilgi veriliyor. Toplumun farklı kesimlerine ulaşmak için genel içeriğin yanı sıra çocuklar, gençler, kadınlar ve emekliler için de özel içerikler sunuluyor.

Türk Ekonomi Bankası, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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