Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TEB Arval Üst Yönetimine yeni atama

Kurumlara operasyonel filo kiralama ve filo yönetimi alanında çözümler sunan TEB Arval, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mine Öztürk'ü getirdi.

15.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:38
TEB Arval Üst Yönetimine yeni atama
Kurumlara operasyonel filo kiralama ve filo yönetimi alanında çözümler sunan TEB Arval, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mine Öztürk'ü getirdi.
TEB Arval açıklamasına göre, tam kapsamlı araç kiralama hizmetleri ile yeni mobilite çözümleri sunan Arval'in uzmanlığından yararlanarak Türkiye 'de kurumlara operasyonel filo kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, üst yönetiminde atama yaptı.
TEB Arval'de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Öztürk, gerçekleşen atama ile birlikte bundan sonra şirketteki çalışmalarına İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek.
Açıklamada verilen bilgilere göre, iş hayatına 2006 yılında HR Royal Executive'de İK Asistanı olarak adım atan Mine Öztürk, 2007 yılında TEB - BNP Paribas'da İşe Alım Planlaması ve Kariyer Yönetimi Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2007-2015 yılları arasında TEB-BNP Paribas çatısı altında farklı birçok çalışma ve projede aktif şekilde yer alan Öztürk, 8 yıl boyunca sırasıyla Yetenek Yönetimi, İK İş Ortağı, Performans Yönetimi gibi farklı fonksiyonlarda görev yaptı.
Mine Öztürk ayrıca 2015 yılında TEB Arval'de İK Müdürü (HR Head) olarak görev yapmaya başladı ve İnsan Kaynakları Bölümü'nün yöneticisi olarak İK alanında farklı birçok proje ve çalışmayı yürüttü.
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölümü mezunu olan Öztürk, TEB Arval İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanarak, şirketin ilgili alanlardaki tüm yönetim ve geliştirme faaliyetlerinden sorumlu oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, CEO, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
Haberler ›› Güncel ››TEB Arval Üst Yönetimine yeni atama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: AK Parti'den sanayi esnafına maske - Haber 11:52: Balkona çıkarak şarkı söyledi, mahalleli alkışladı - Haber 11:52: Otobüste yakalanan 4 koronavirüs hastası için suç duyurusu ve para cezası - Haber 11:52: Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber 11:52: Şehit annesi 106 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler