Haberler » Güncel » TEB Cetelem daha iyi bir gelecek için çalışıyor - Haber

TEB Cetelem daha iyi bir gelecek için çalışıyor

TEB iştiraki olarak taşıt finansmanı alanında faaliyet gösteren TEB Cetelem, BNP Paribas'ın dünya çapında başlattığı # 1MillionHours2Help programına dahil oldu.

02.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:24 TEB Cetelem daha iyi bir gelecek için çalışıyor
TEB iştiraki olarak taşıt finansmanı alanında faaliyet gösteren TEB Cetelem, BNP Paribas'ın dünya çapında başlattığı # 1MillionHours2Help programına dahil oldu.
TEB Cetelem'den yapılan açıklamaya göre, # 1MillionHours2Help programı ile BNP Paribas Grubu çalışanlarının sürdürülebilir ve daha iyi bir dünya inşa etmek üzere kuruluşlarla iş birliği içinde çalışma zamanlarında çeşitli faaliyetler yapmaları amaçlanıyor. Grup çalışanlarının 2020 yılında dünya çapında toplam 1 milyon saatlik gönüllü çalışma gerçekleştirmesi hedefleniyor.
TEB Cetelem, 2019 yılında başlattığı gönüllülük programı ile yoksullukla mücadele, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim, karasal yaşam gibi sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu çalışmalar yaparak 550 saat gönüllülük faaliyetinde yer aldı. TEB Cetelem çalışanları, çalışma saatlerinde gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinde konunun uzmanı STK'larla iş birliği yaparak, şirket desteği ile farkındalık ve daha iyi bir gelecek için çalışmalara katkıda bulundu.

BNP Paribas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:21   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının... - Haber
13:21   Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlar ISO 9001 ve ISO 27001 kalite güvencesinde - Haber
13:20   Büyük ikramiye talihlisinden barınaklara destek istedi - Haber
13:20   Silivri'de kurşunalanarak felç kalan köpek tedavi için Ankara'ya gönderildi - Haber
13:16   Kapıcı; görevinden istifa etti - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:26:10