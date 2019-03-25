Teb Cetelem'in Yeni Genel Müdür Yardımcısı Özgür Öztürk Oldu

Kaynak: AA

TEB Finansman AŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özgür Öztürk getirildi.TEB Cetelem Tüketici Finansmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2008 yılından beri TEB Finansman AŞ (TEB Cetelem) bünyesinde çalışan Öztürk, önceki görevinde TEB Cetelem Satış Direktörü sorumluluğunu üstleniyordu.İstanbul Üniversitesi'nde lisans öğrenimi alan Öztürk, profesyonel iş yaşamına 1997 yılında Koç Finans'ta başladı. Çalışma hayatı boyunca tüketici finansmanı alanında görev alan Öztürk, 2008 yılında TEB Finansman AŞ bünyesine geçti. Geride bırakılan 11 yıl boyunca farklı sorumluluklar üstlenen Öztürk, satış müdürü ve satış direktörü görevlerinde bulundu. Özgür Öztürk, 2019 yılı itibarıyla da TEB Cetelem'in yeni genel müdür yardımcısı olarak atandı.Özgür Öztürk'ten önce TEB Cetelem'de genel müdür yardımcılığı görevini üstlenen Olca Kanber ise BNP Paribas Grup içi transfer ile Cetelem'in en büyük pazarlarından olan Cetelem İspanya'da pazarlama direktörü olarak göreve başladı.