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TEB'den 0,98'den başlayan "Yeni Yıl" kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 0,98'den başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı.

17.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:08TEB'den 0,98'den başlayan
Türk Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 0,98'den başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 ay ile 60 ay arasında değişen, 3 ay erteleme imkanı da sunan Yeni Yıl kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını CEPTETEB internet, CEPTETEB mobil bankacılık ve Çağrı Merkezi kanallarından yapabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları kaydetti:
"Yeni yılda müşterilerimizin rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi sunmaya başladık. Ayrıca dileyen müşterilerimiz 3 ay erteleme seçeneğinden de faydalanabilirler."

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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