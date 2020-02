TEB'den 1,1 milyar TL net kar

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2019 yılında 1,1 milyar TL net kar elde etti.TEB açıklamasına göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 11 artarak 107,4 milyar TL'ye ulaşırken, net karı 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise toplam aktiflerinin yüzde 65'ini oluşturdu.2019 yılının dördüncü çeyreğinde bankanın toplam kredileri 69,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 12 artarak 72,2 milyar TL oldu. TEB'in öz kaynakları 9,7 milyar TL, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde yüzde 16,95 düzeyinde gerçekleşti.TEB, 2019 Ekim ayı içinde hedeflediği 400 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı. ABD, Kanada, AB, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden önde gelen 22 bankanın katılımıyla 306 milyon avro ve 61,5 milyon dolar olmak üzere 367 gün vadeli kredi sağlandı. Kredinin özellikle ihracatın finansmanında kullanılarak Türk ekonomisine ve şirketlerin büyümesine katkı sağlaması hedeflendi. 28 Ekim 2019 tarihinde imzalanan sendikasyon kredisinin toplam maliyeti sırasıyla Euribor+yüzde 2,10 ve Libor+yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.TEB, 2013 yılından bu yana bireysel müşterilerine hizmet verdiği CEPTETEB'den sonra KOBİ, kurumsal ve işletme müşterileri için birçok finansal işlemi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilme olanağı sunan mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE'yi hayata geçirdi. Banka, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerinden hareketle geliştirdiği CEPTETEB İŞTE ile KOBİ'lerin yanı sıra tüm ticari firmaların özelleşen ihtiyaçlarına göre günlük bankacılık işlemlerini dijitalleştiriyor. Uygulama ile TEB'in ticari müşterileri; transfer, vergi, kurum ödemeleri gibi 'günlük bankacılık' işlemlerini; çek, senet, kredi ve üye iş yeri fonksiyonları gibi 'nakit yönetimi' işlemlerini ve döviz, altın, vadeli hesap gibi 'yatırım' işlemlerini şubeye uğramadan kolayca gerçekleştirebiliyor.-TEB girişimcileri desteklemeye devam ettiAçıklamaya göre, 2013 yılından bu yana Girişim Bankacılığı çalışmalarıyla Türkiye 'de girişimcilik ekosistemini geliştirmeye ve girişimcileri desteklemeye devam eden TEB, TİM-TEB Girişim Evi çatısı altında bugüne kadar 6 binden fazla iş fikrini değerlendirerek, 200'ü 2019 yılı içinde olmak üzere bine yakın teknolojik girişimi destekledi. 2019 yılında girişimcilik programlarına Scale Up'ı da ekleyen TEB, global pazarda büyümek isteyen girişimcilerine odaklanarak Türk girişimcilerin dış ticaret başarılarını artırmayı hedefliyor.TEB, nakit yönetimi alanında güncel gelişmeleri ve trendleri paylaşmak amacıyla kurumsal müşterilerine yönelik düzenlediği TEB Nakit Yönetimi Akademisi etkinliklerinin beşincisini kasım ayında "Ekonomide Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenledi. Ekonomi başta olmak üzere her yönüyle sürdürülebilirlik konusunun ele alındığı etkinlikte, özellikle satış, tahsilat, tedarik süreçlerinin sürdürülebilirliğiyle ilgili paneller düzenlendi.Nakit Yönetimi alanındaki çalışmalarıyla TEB, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde uluslararası finans yayınlarından Euromoney Dergisi'nin bu yıl düzenlediği Euromoney Global Nakit Yönetimi Anketi'nde 'Türkiye'de Pazar Liderleri' kategorisinde ilk üç banka arasında yer aldı.TEB, bireysel krediler hariç toplam canlı kredilerinin yaklaşık yüzde 17'sini ihracatın finansmanı için kullandırırken, ihracat kredileri hacmine göre yapılan kıyaslamada sektörde 7. sırada yer aldı. TEB, TİM ile ihracatı destekleme seferberliği kapsamında 350 milyon avro tutarında özel maliyetli ve avantajlı bir kredi paketinin yanı sıra ithalatçı müşterilerine de sunduğu çözümlerle destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, TEB stratejik ortağı BNP Paribas'ın verdiği destekle ithalat akreditif altında 5 yıla kadar finansman imkanı sağlıyor.2019'da 350 bin kişiye birebirde finansal okuryazarlık eğitimi verildiTEB, Sorumlu Bankacılık anlayışıyla Aile Akademisi çatısı altında hayata geçirdiği çalışmalarla toplumun tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması ve tabana yayılması, finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamayı da sürdürüyor. TEB Aile Akademisi ile 2019 yıl sonu itibariyle dijital finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında 30'dan fazla üniversitede 6 bin 500 öğrenciye ve online platformlarda yaklaşık 250 bin kişiye eğitim verildi. Farklı kurumlarla iş birliği çerçevesinde ise toplamda 350 bin kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verilmesini sağlayan TEB, gerek sınıf içi finansal okuryazarlık eğitimleriyle, gerekse üniversitelerde düzenlediği dijital finansal okuryazarlık eğitimleriyle toplumun her kesiminin finansal okuryazar olmasına katkıda bulunuyor.TEB'in mobil bankacılık uygulaması CEPTETEB'in yılın dördüncü çeyreğinde müşteri sayısı 930 bine ulaştı. TEB'in internet ve mobil kanallardan hizmet alan müşteri oranı ise yüzde 60'a yükseldi. CEPTETEB ayrıca, Global Finance tarafından verilen 'En İyi Mobil Uygulama' ve Stevie tarafından verilen 'En İyi Mobil Uygulama' ve 'Mobil Site' olmak üzere iki yeni ödüle daha layık görüldü.TEB ayrıca Bireysel ve Özel Bankacılık Grubu olarak müşterilerine 'Telepati' adını verdiği yeni chatbot uygulaması ile hizmet vermeye başladı. Uygulama şube ve ATM bulma, sıkça sorulan sorular ve ürün fiyatlaması gibi konularda müşterilere hızlı hizmet sağlıyor.Geçen yıl International Finance tarafından 'En Yenilikçi Özel Bankacılık' ödülüne, Global Finance tarafından 'Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü'ne layık görülen TEB Özel Bankacılık, her yıl düzenlenen ve en başarılı bankacılık hizmetlerinin ödüllendirildiği World Finance Bankacılık Ödülleri 2019'da da 'Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü'nün sahibi oldu.