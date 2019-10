TEB'den 791 milyon TL net kar

Türk Ekonomi Bankası (TEB) yılın dokuz ayında 791 milyon TL net kar elde etti.TEB'den yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 6 artarak 102,5 milyar TL'ye ulaşırken, net karı 791 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 65'ini oluşturdu.Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in 2019 yılının üçüncü çeyreğinde toplam kredileri 66,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 3 artarak 66 milyar TL oldu. Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla sürdüren TEB'in öz kaynakları 9,5 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin oldukça üstünde, yüzde 16,53 olarak gerçekleşti.TEB KOBİ Bankacılığı 2020'ye hazırlanıyorAçıklamaya göre, "Danışman Banka" anlayışıyla hayata geçirdiği ürün ve hizmetlerle sektörde ayrışan TEB, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda KOBİ Bankacılığı servis modelini yeniden yapılandırdı. Uzmanlaşmış hizmet ihtiyacı olan firmalara dış ticaretten proje finansmanına, türev ürünlerden tedarikçi finansmanına kadar geniş yelpazede butik ürünler sunmayı hedefleyen TEB KOBİ Bankacılığı bu kapsamda, müşteri temsilcilerini nakit yönetimi, dış ticaret, finansal piyasalar eğitimleriyle destekleyerek KOBİ'lere sunduğu danışmanlık hizmetini daha da ileri taşıyacak. Küçük ölçekli firmaların günlük bankacılık hizmetlerini daha hızlı gerçekleştirmeleri için ise otomatize kredi süreçlerini de kapsayacak dijital hizmet modelini yeniden kurgulayan TEB KOBİ Bankacılığı, bu sayede hem müşteri sayısını hem de müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.Girişimcilik ekosistemine katkı sürüyorTürkiye'nin en kapsamlı girişim hızlandırıcısı TİM-TEB Girişim Evi, Eylül ayında Start Up programları kapsamında 2019 yılı ikinci dönem firmalarını belirledi. On ilde yürütülecek hızlandırma programlarına seçilen 66 start-up yıl sonuna kadar işlerini büyütebilmek için mentorlarla bir araya gelecek ve TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde farklı müşteri gruplarıyla tanışma fırsatı elde edecek. İşini uluslararası alana taşımak isteyen girişimciler, eğitim, yurt dışı bağlantısı ve bilgiye ulaşım konularında TİM-TEB Girişim Evi'nden destek alacak.Emeklilere tam destekSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilere özel 1000 TL'ye varan promosyon kampanyası başlatan TEB, Emeklilere Özel Hizmet Paketi ile emekli müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel ürün ve hizmetler sunuyor. İşlemlerini kolayca tamamlamaları için Çağrı Merkezi'nde emeklilere özel hizmet hattı kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yaptıkları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. Ayrıca emekliler, TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limitinden faydalanabiliyor.Yurt dışından çok sayıda ödülAçıklamaya göre, TEB, bugüne kadar yaklaşık 19 milyon bireye finansal okuryazarlık eğitimleri verilmesini sağladı. 2019 yılında sadece sınıf içi eğitim alan birey sayısı 10 binin üzerindeyken, 30 üniversitede 6500'den fazla üniversite öğrencisine dijital finansal okuryazarlık eğitimi verildi.Banka, Asian Banking and Finance organizasyonu tarafından "Türkiye'de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" ödülüne, uluslararası Stevie ödüllerinde Mobil-Ink Mobil Talimat Platformu'nun güncellenmiş ikinci versiyonu ile Bronz Stevie Ödülü'ne, World Finance dergisinin "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık Ödülü"ne layık görüldü. TEB'in dijital bankacılık platformu CEPTETEB ise Global Finance Dergisi'nin "Batı Avrupa'nın En İyi Mobil Bankacılık" ödülünü ve Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nin ise Altın Ödül'ünü kazandı.