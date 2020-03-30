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TEB'den eczacılara koruyucu ekipman verilmesi talebinde bulunuldu

Türk Eczacıları Birliği (TEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede eczacılar ve çalışanlara da koruyucu ekipman verilmesi için Sağlık Bakanlığına çağrı yaptı.

30.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:42
TEB'den eczacılara koruyucu ekipman verilmesi talebinde bulunuldu
Türk Eczacıları Birliği (TEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede eczacılar ve çalışanlara da koruyucu ekipman verilmesi için Sağlık Bakanlığına çağrı yaptı.
TEB'den yapılan açıklamada, tüm dünyada pandemi mücadelesinin verildiği olağanüstü bir dönemden geçildiği, sürecin daha sağlıklı geçirilmesi adına bazı ilave önlemlere ihtiyaç olduğu belirtildi.
Koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınabilmesi adına eczacıların ve eczane çalışanlarının ön saflarda mücadele ettiği, bu nedenle güvenilir testlerden geçirilmeleri gerektiği vurgulandı.
Hastalığın bulaşma riski nedeniyle kağıt reçete uygulamalarından vazgeçilmesi ve tüm reçetelerin elektronik ortama aktarılması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19 mücadelesinde 7 gün 24 saat hizmet verirken kullanılan koruyucu ekipmanlar konusunda meslektaşlarımız zaman zaman sıkıntı yaşamaktadır. Her gün eczanelerimize hastalarımız gelmeye devam etmektedir ve bu ürünlere olan ihtiyaçlarımız her geçen gün artmaktadır. Sahada aktif olan bir mesleğin mensubuyuz ve Kovid-19 mücadelesinde uzun vadeli bir süreçten bahsedildiği göz önüne alınarak Sağlık Bakanlığımıza, sağlık ordusunun önemli neferi olan eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız için koruyucu ekipman temini konusunda yardım çağrısında bulunuyoruz. Tedbir amaçlı hazırlanan ekonomik paketlere, eczacılarımızın ve eczacılarımızı koruyacak önlemlerin de eklenmesini talep ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››TEB'den eczacılara koruyucu ekipman verilmesi talebinde bulunuldu - Haberler
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