TEB'den ekonomiye destek paketi
TEB, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleme imkanı sunuyor.
24.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:31
TEB, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleme imkanı sunuyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi