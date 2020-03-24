TEB'den ekonomiye destek paketi

TEB, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleme imkanı sunuyor.

Kaynak: Dunya.com