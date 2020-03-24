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TEB'den ekonomiye destek paketi

TEB, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleme imkanı sunuyor.

24.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:31
TEB'den ekonomiye destek paketi
TEB, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine, koronavirüs salgını nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleme imkanı sunuyor.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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