TEB'den emeklilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB) emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdi.

TEB'in, 10 Şubat itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2 bin TL ve üzeri olan emekliler ise 1000 TL promosyon alabilecek. TEB'in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

Ayrıca TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı ailesine katan müşterilerine de kişi başına 150 TL toplamda 1500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylelikle emeklilerin alabileceği promosyon 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİNDEN ÜCRET ALMIYOR

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, TEB'in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor.

MARKET HARCAMALARINDA 150 TL'YE VARAN İNDİRİM

Şubat ayı içerisinde TEB Emekli dünyasına katılan müşteriler ayrıca, TEB kredi kartlarına başvuru yapması durumunda onaylanan kredi kartları ile yapacakları market harcamalarında 150 TL'ye varan indirime de hak kazanıyor.