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TEB'den "Tüm eczacılara koronavirüs testi yapılsın" çağrısı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tüm eczacıların ve çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirilmesini ve eczanelere koruyucu ekipman dağıtılmasını istedi.

14.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:04
TEB'den
Türk Eczacıları Birliği (TEB) tüm eczacıların ve çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirilmesini ve eczanelere koruyucu ekipman dağıtılmasını istedi.
TEB'den yapılan açıklamada, koronavirüs mücadelesinin her geçen gün ağırlaşan şartlarda devam ettiği, bu süreçte sağlık çalışanlarının enfekte olarak yaşamlarını yitirdiği belirtildi.
Koronavirüsten etkilenen 4 eczacının hastanede tedavi gördüğü, 12 eczacının evinde karantinada olduğu bildirilen açıklamada, 3 eczane çalışanının hastanede, 25'inin de evinde karantinada bulunduğu ifade edildi.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 4 eczacının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastalanıyor, ölüyor, koruyucu ekipmanlara ulaşmakta zorluk çekiyor, ekonomik sıkıntılar yaşıyor yine de bir an olsun geride durmadan mücadelemize devam ediyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen görmezden gelinmek, yok sayılmak istemiyoruz. Bu sebeple taleplerimizi bir kez daha yineliyor, bir an evvel yerine getirilmesi için kamu otoritelerini göreve çağırıyoruz. Tüm eczacılarımızın ve eczane çalışanlarımızın düzenli aralıklarla testten geçirilmesini istiyoruz. Koruyucu ekipman temini konusunda acil yardım çağrısında bulunuyoruz. Hükümetin açıkladığı ekonomik paketlerde eczacılarımıza da yer verilmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sağlık
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