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TEB Grubu salgınla mücadeleye 7,5 milyon lira ayırdı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ve sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 7,5 milyon liralık kaynak ayırdı.

03.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:02
TEB Grubu salgınla mücadeleye 7,5 milyon lira ayırdı
Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ve sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 7,5 milyon liralık kaynak ayırdı.
TEB'den yapılan açıklamaya göre TEB Grubu, dünyayı olduğu gibi Türkiye 'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede toplumsal dayanışmaya destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ve sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için toplam 7,5 milyon lira ayırdı.
TEB Grubu, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde salgına karşı verilen mücadelede, yaşanan sürecin olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere aldığı tedbirlere ek olarak, toplumsal mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Ekonomi Bankası, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TEB Grubu salgınla mücadeleye 7,5 milyon lira ayırdı - Ekonomi

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