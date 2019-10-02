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TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü

Türk Ekonomi Bankası, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin Kredisi"nde faiz oranını yüzde 1,18'e indirdi.

02.10.2019 15:47

Türk Ekonomi Bankası (TEB) yeni müşterilerine sunduğu "Hoş Geldin Kredisi"nde faiz oranını düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde yüzde 1,18'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3-60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin Kredisi" teklifinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını banka şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, CEPTETEB internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

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Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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