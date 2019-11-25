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TEB "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

25.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:52TEB
Türk Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.
TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3 ay ile 60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin" kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını TEB şubeleri, telefon bankacılığı, CEPTETEB mobil ve teb.com.tr web sitesi üzerinden yapabiliyor.

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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