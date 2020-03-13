TEB, konut kredisi faizini düşürdü
Türk Ekonomi Bankası, başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faiz oranını yüzde 0,97'ye düşürdü.
13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:28
Türk Ekonomi Bankası, başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faiz oranını yüzde 0,97'ye düşürdü.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi
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TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü