Menü
Haberler ›› Ekonomi ››TEB, konut kredisi faizini düşürdü - Ekonomi

TEB, konut kredisi faizini düşürdü

Türk Ekonomi Bankası, başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faiz oranını yüzde 0,97'ye düşürdü.

13.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:28
TEB, konut kredisi faizini düşürdü
Türk Ekonomi Bankası, başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faiz oranını yüzde 0,97'ye düşürdü.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Ekonomi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Ekonomi
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Ekonomi
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü