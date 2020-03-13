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TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü

Türk Ekonomi Bankası, konut kredisi faizini üst limit olmadan 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,97'ye indirdi.

13.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:12

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında indirime giderek faiz oranını yüzde 0,97'ye düşürdü.

ÜST LİMİT SINIRI YOK

TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,97 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

KİŞİYE GÖRE ÖDEME PLANI

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için kredi faiz oranını yüzde 0,97'ye düşürdüklerini belirtti. Mendi, şunları kaydetti:

"Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek."

TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

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