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Teb konut kredisi faizini yüzde 1.2'ye düşürdü

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.2'ye düşürdü ve dosya masrafı alınmayacağını duyurdu.

09.09.2019 12:41 Teb konut kredisi faizini yüzde 1.2'ye düşürdü
Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.2'ye düşürdü ve dosya masrafı alınmayacağını duyurdu.
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Konut kredilerinde uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk. Bu kapsamda tüm müşterilerimiz dosya masrafı ödemeden, 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz" dedi. (Fotoğraflı)



Ekonomi

Kaynak: DHA

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