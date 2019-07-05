05.07.2019 11:54
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TEB konut kredisi faizini yüzde 1.55'e düşürdü

TEB konut kredisi faizini yüzde 1.55

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 120 aya kadar olan tüm vadelerde konut kredisi faizini yüzde 1.55'e kadar düşürdüğünü duyurdu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 120 aya kadar olan tüm vadelerde konut kredisi faizini yüzde 1.55'e kadar düşürdüğünü duyurdu.
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "Ev sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenler için tüm müşterilerimize 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1.55 faizli kredi kampanyamız ile destek oluyoruz. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada TEB olarak bizim için önemli olan müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendisini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek" dedi. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Kaynak: DHA
türk ekonomi bankası, genel müdür, Ekonomi

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