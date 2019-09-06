Haberler» Ekonomi» Haber

TEB'le yeni tanışan müşterilere "Hoş Geldin" faizli kredi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için "Hoş Geldin" faizli kredi ürününü sunmaya başladı.

06.09.2019 15:44 TEB'le yeni tanışan müşterilere
Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için "Hoş Geldin" faizli kredi ürününü sunmaya başladı.
TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB'le ilk defa tanışmak isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için Findeks Notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 1,25'ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.
Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3 ay ile 60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin" faizli kredi teklifinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, CEPTETEB internet şubesinden veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.

Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:20   Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
19:15   Türkiye ucuz kaynaklara yöneldi Rusya'dan alınan doğal gaz yüzde 36 azaldı
19:06   Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 218 milyon doları aştı
18:46   TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: "TMO'nun ödemeye başladığı paralar, fındık üreticileri...
18:44   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:44   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:44   Üretim bölgelerinde düşen sebze fiyatları büyükşehirlere yansımaya başladı