TEB Nakit Yönetimi Akademisi'nin 5'incisi düzenlendi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2015 yılında ilkini gerçekleştirdiği TEB Nakit Yönetimi Akademisi'nin 5'incisini 500'e yakın katılımcı ile 14 Kasım Perşembe günü Raffles Otel İstanbul'da düzenledi.TEB'den yapılan açıklamaya göre, "Ekonomide Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte nakit yönetimi alanındaki son gelişmeler ve ekonomide sürdürülebilirlik uzman isimlerin sunumları ve çeşitli konularda düzenlenen panellerde ele alındı.Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, nakit yönetiminin tüm dünyada her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti.Leblebici, "Her şeyin anlık olarak değiştiği, hızlı aksiyon almanın yeni normal haline geldiği bu dönemde, nakit yönetiminde çok sağlam bir finansal entelektüel sermayaye ve sağlam bir dijital altyapıya ihtiyaç olduğu açık. Biz de TEB olarak dijital dönüşüme uyumlu bir nakit yönetimi anlayışı geliştirdik. Müşteri deneyimlerinden edindiğimiz tecrübelerle ürün, çözüm ve hizmetler sunarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırdık." ifadelerini kullandı.Leblebici, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu sene beşincisini gerçekleştirdiğimiz Nakit Yönetimi Akademisi toplantılarıyla ilham sağlayarak yeni hikayeler yaratmak, sektöre bu konuda öncülük etmek istiyoruz" diyen Leblebici şöyle devam etti:"TEB olarak nakit yönetiminde kuvvetli bir bankayız. Bu alanda kaydettiğimiz gelişmenin ve öncü rolümüzün en önemli göstergelerinden biri de aldığımız ödüller. Örneğin, Asian Banking and Finance tarafından bu yıl beşinci kez 'Türkiye'de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası' seçildik. Fakat, elbette durmayacağız. TEB olarak önümüzdeki dönemde dijitalleşme ana ekseni üzerinde ilerlemeyi sürdüreceğiz. Kapsayıcı bir anlayışla tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde hareket etmeye, ürün, hizmet ve çözümlerimizle edindiğimiz bilgi ve birikimi insan hayatını kolaylaştıracak uygulamalara dönüştürmeye devam edeceğiz.""Bizden sonraki nesillere de kaynak bırakmamız önem kazanıyor"TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden ise dünya nüfusunun büyük bir hızla arttığını ve dünyanın sağlayabileceği kaynakların ise sınırlara yaklaştığına kaydetti.Henden, "Bizden sonraki nesillere de kaynak bırakmamız önem kazanıyor. Her birimiz sürdürülebilirliği gündemin en başına almalı." değerlendirmesinde bulundu.Şirketler için sürdürülebilirlik yatırımları riski düşürmek ve yaratılan değeri arttırmak için önemli olduğunu belirten Henden, şunları kaydetti:"Bu konuyu ihmal etmek şirketleri yasal, finansal, ticari risk ve itibar riski ile karşı karşıya bırakabilir. Bu alanda daha fazla değer yaratmanın sırrı ise inovasyon ve yeni teknolojilerden geçiyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik için değişimleri dikkate alarak iş modellerini sık sık güncellemesi gerekiyor. Kendi sektörümüz bankacılığa gelirsek, bankaların etki alanının müşterilerinde farkındalık sağlamak, inovasyonu desteklemek, çevreye duyarlı finansman çözümleri sunmak ve dijitalleşmeyi destekleyerek kağıtsız bankacılık yapmak olduğunu söyleyebiliriz."Henden, TEB Nakit Yönetimi olarak 1997'den beri aralarında e-imza, e-fatura, Mobil-İnk, Sanal Hesap, SMS ile Gümrük Vergisi gibi kağıtsız bankacılığı destekleyen çözümler geliştirdiklerini, bu yıl da SMS ile Vergi Ödemesi ve TEB Mobil Tahsilat Platformu gibi yeni ürünleri müşterilerine sunduklarını belirtti.