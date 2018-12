Teb Özel'e "En Yenilikçi Özel Bankacılık" Ödülü

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:32



International Finance dergisinin her yıl alanında başarılı kurumları ödüllendirdiği Uluslararası Finans Ödülleri'nde, TEB Özel Bankacılık, "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu. Türk Ekonomi Bankası 'ndan (TEB) yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında, uluslararası finans alanında çeşitli organizasyonlar tarafından tüketicilere sunduğu hizmetler için ödüllendirilen TEB Özel Bankacılık, yeni bir ödül daha aldı. İngiltere 'nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından olan International Finance dergisinin düzenlediği Uluslararası Finans Ödülleri'nde (International Finance Awards) 2018 yılının "En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü", TEB Özel Bankacılık'a verildi.Uluslararası Finans Ödülleri, kurumların uluslararası bir platformda endüstri yeteneklerini, liderlik becerilerini, endüstri net değerlerini ve kabiliyetlerini ayırt etmek için veriliyor. Uluslararası Finans Ödülleri'ne, başta Orta Doğu Avrupa ve Afrika olmak üzere finans, bankacılık, varlık yönetimi, aracılık, sigorta, enerji, petrol ve gaz, lojistik ve kamu hizmetleri alanlarında C düzeyindeki yöneticiler ve üst düzey yönetim temsilcileri katılıyor."En iyi servisi sunmayı hedefliyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, " Türkiye 'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Varlık yönetimi alanındaki uzmanlığımızla bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyor, her geçen gün hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmekten ve çalışmalarımızın ödülle takdir edilmesinden gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Mendi, "En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü"ne sahip olmanın altında büyük bir özveri ve çalışma olduğunu belirterek, yenilikçi iş fikrine sahip girişimciler ve onları destekleyen melek yatırımcıların yeni bir ekosistem yarattığını kaydetti.TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve TEB Özel Yatırımcı Kulübü ile bu alandaki desteklerini düzenli olarak sürdürdüklerini bildiren Mendi, şu değerlendirmelerde bulundu:"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla farkındalığı artan sosyal girişimcilik kavramına yönelik de yeni bir çalışma başlattık. Bu konuda dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka iş birliğiyle 'Fark Yaratan Yatırımlar' etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinliklerde sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş modellerinin desteklenmesi için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimize dijital ortamlardan ulaşarak onlara farklı kanallardan hizmet sunmak ve değer yaratmak üzere sektörde ilk olan birçok platform ve uygulamayı hayata geçirdik.TEB Özel müşterileri arasında kapalı ve özel bir network oluşturan, fikir paylaşımları, genel piyasa değerlendirmeleri, özel etkinlikler ve ilgi alanlarına yönelik değerli bilgilere ulaşılabilen TEB Özel Network, sanat eserleri ve koleksiyonların paylaşılabildiği TEB Özel Dijital Müze bunlardan sadece birkaçı... Tüm bu dijital çalışmalardaki en büyük hedefimiz TEB Özel Bankacılık müşterileri için güvenli, pratik ve çağın dijital gereksinimleri ile paralel ürünleri hızla sunmak. Bu alanda Robo Advisory, dijital portföy görüntüleme ve yönetimi gibi birçok proje için de çalışmalarımız devam ediyor. Burada hem TEB olarak dijital alandaki tecrübemizi hem de ortağımız BNP Paribas 'ın Wealth Management alanında dünyadaki diğer tecrübelerini bir potada eritip en iyi servisi sunmayı hedefliyoruz."