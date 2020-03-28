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TEB TBB'nin kredi protokolüne katıldı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kredi protokolüne katıldığını, bu kapsamda Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" olmak üzere iki ayrı paketi...

28.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:56
TEB TBB'nin kredi protokolüne katıldı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kredi protokolüne katıldığını, bu kapsamda Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" olmak üzere iki ayrı paketi uygulamaya aldığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, "TEB, küresel salgının müşterilerinin istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak için hayata geçirdiği her iki destek paketi kapsamında müşterilerine azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeye kadar kredi desteği sağlıyor" denildi.

Buna göre, Hazine kaynaklı Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterileri için hazırladığı "Çek Ödeme Destek Kredisi", işletmelerin keşide ettikleri gerçek ticari ilişkilere dayalı çeklerin finansmanında kullanılabilecek. "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" ise maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletmelerin sözleşme-faturaya bağlı tüm sabit giderlerini karşılanması için değerlendirilebilecek.

TEB daha önce de, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" olmak üzere iki ayrı paket açıkladı. Buna göre, TEB müşterileri her iki destek paketi kapsamında azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeye kadar ve yıllık yüzde 9.5 faiz oranıyla kredi desteği alabilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››TEB TBB'nin kredi protokolüne katıldı - Ekonomi

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