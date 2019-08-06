Tedbir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin

Esenler Otogarı'nın otoparkının İSPARK'a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazı üzerine kaldırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, perşembe günü 16.00 itibari ile otoparkın İSPARK'a devrinin yapılacağını, Kurban Bayramı boyunca da ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane merkez binasında basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

"Dün benim de şaşırdığım ve üzüldüğüm bir yargı kararı vardı. Ama bugün İBB Hukuk Müşavirliğimizin girişimiyle bu yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. İhtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Şu an önümüzde bir engel yok. Perşembe saat 16:00 itibariyle, tüm birimlerimizle Bayrampaşa Otogarı'nda olacağız. Yani güvenlik firmamız İSTGÜVEN'den İSTAÇ'a, temizliğiyle, zabıtamızla bütünüyle orada olacağız. Hızlıca verilmeyen tüm hizmetlerin verilmesi konusunda tedbirler alacağız. Lavabosundan, tuvaletine ve aydınlatmasına varıncaya kadar ilgileneceğiz. Bu süreç bizim için değerli. Çünkü otogarı yarınlara hazırlayabilmemiz adına önce oradaki tehdit edici durumları ortadan kaldırmamız lazım."

"OTOGAR OTOPARKI 9-15 AĞUSTOS ARASI ÜCRETSİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'na ait olan bir mülkiyette, kullanım süresi dolmuş bir ortamda gerekli tedbirleri alma konusunda ısrarcı ve takipçi olacaklarının altını çizen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda sayın Valimiz ile de sıkça istişare halindeyiz. O gün bize emniyet birimleri ile Valiliğe bağlı ilgili diğer kurum ve kuruluşlar da eşlik edecek. İnşallah Perşembe günü 16:00 itibariyle oradayız. Daha öne çekilmesi ihtimalini de açıkçası yakalamak isteriz. Çünkü bir an önce oradaki hizmetin düzgün verilmesi çabası içerisindeyiz. Şu müjdeyi de vermek isterim. Kargaşayı ortadan kaldırmak ve Kurban Bayramının düzgün bir şekilde geçirilmesi adına, bayram süresince (9-15 Ağustos arası) oraya gelip yolcusunu uğurlamak ya da karşılamak isteyen İstanbullu hemşerilerimizin özel araçlarına Bayrampaşa Otogarı ücretsiz olacak."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark bölümünün, belediyeye bağlı şirketlerden İSPARK devredilmesine karar verilmişti. Karara göre, otoparkın ilk 1 saati ücretsiz olacak ve gelirin yüzde 25'i belediyeye ödenecekti.

İŞLETMECİNİN SÖZLEŞMESİ 4 MAYIS'TA SONA ERMİŞTİ

2016'daki darbe girişiminin ardından "15 Temmuz Şehitler Otogarı" adı verilen otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri'nin (AVTER) sözleşmesi 4 Mayıs'ta sona ermişti. Esenler Otogarı, Metro Turizm'in patronu, firari Galip Öztürk'ün kızı olan Ayten Öztürk Ünal'ın patronu olduğu AVTER yönetimi altındaydı.

İMAMOĞLU: TEKNOLOJİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, otogarın hızlıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştireceklerini belirterek, "Esenler Otogarı'nı yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz" demişti.