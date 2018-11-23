Tebessüm Çadırı Lokma İkramlarıyla Son Buldu

İnegöl Belediyesi, Pazartesi akşamı idrak ettiğimiz Mevlid Kandili nedeniyle farklı bir etkinliğe imza attı. Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla toplum üzerindeki negatif etkilerin azaltılması ve tebessümün önemine vurgu yapmak üzere Pazartesi günü itibariyle şehrin 3 ayrı noktasında "Tebessüm Çadırı" isimli çadırlar kuruldu. "Tebessüm sadakadır" hadis-i şerifine vurgu yapılan çadırlar, Heykel Önü, AVM önü ve İnegöl Belediyesi önünde kurularak buralarda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Pazartesi günü üç ayrı noktada yapılan etkinlik, devam eden günlerde ise sadece İnegöl Belediyesi önünde bulunan Tebessüm Çadırında devam etti.

Hafta boyunca her gün farklı ikramların yapıldığı tebessüm çadırının son gününde, Cuma namazı sonrası vatandaşlara lokma ve çay ikramı yapıldı. Tebessüm Çadırında vatandaşla buluşan Belediye Başkanı Alper Taban, burada lokma dağıtımına katıldı.

Lokma dağıtımları sonrası açıklama yapan Başkan Taban, "Bugün güne bereket sofrasıyla başladık. Cuma namazımızı eda ettikten sonra da Belediye binamız önünde düzenlemesini yeni tamamladığımı parkımızda kurduğumuz tebessüm çadırımızda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bugün lokma ve çay ikramında bulunduk. Biliyorsunuz Mevlid-i Nebi haftası kapsamında bu etkinliğimizi başlatmıştık ve vatandaşlarımızı da tebessüm çadırlarımıza davet ederek onlarla buluşup bu haftayı dolu dolu geçirmek istedik. Gerçekten ilçe halkımız tebessüm çadırımıza gelerek bizlerle beraber oldu. Tebessümün sadaka olduğunu ifade etmiştik. Bu farkındalığı da oluşturmak istedik. İnşallah bundan sonra da bu faaliyetlerimizi arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Ben başta bu anlamda destek veren ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Belirli vesileleri uygun görerek bir arada oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uğun itibariyle tebessüm çadırı etkinliğimiz de lokma ikramları son buluyor. Ancak benzer etkinliklerimiz sürecek" dedi.

Başkan Taban, tebessüm çadırında vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve önerilerini dinledi. Lokma ikramları ise Cuma namazı sonrası akşam saatlerine kadar devam etti.