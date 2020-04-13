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Tebessüm ettiren tavuk kurtarma operasyonu

Tebessüm ettiren tavuk kurtarma operasyonu İtfaiye ekipleri bu kez, kedi değil çıktığı ağaçtan inemeyen tavuk için operasyon düzenledi İtfaiye ekipleri bu kez, kedi değil çıktığı ağaçtan inemeyen tavuk için operasyon düzenledi.

13.04.2020 21:37 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:38
Tebessüm ettiren tavuk kurtarma operasyonu
İtfaiye ekipleri bu kez, kedi değil çıktığı ağaçtan inemeyen tavuk için operasyon düzenledi
SİVAS - İtfaiye ekipleri bu kez, kedi değil çıktığı ağaçtan inemeyen tavuk için operasyon düzenledi.
Sivas 'takent merkezi Yenidoğan Mahallesinde ağaç dalında bir tavuk olduğunu fark eden vatandaşlar, tavuğun çıktığı ağaçtan inemediğini düşünerek durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri, ağaç üzerindeki tavuğu kurtarmak için operasyon başlattı. İtfaiye eri, tavuğu kurtarmak için ağaca yaklaştığı esnada tavuk çıktığı yerden atladı. Tavuk kurtarma operasyonu görüntüleri, izleyen vatandaşlara tebessüm ettirdi. Tebessüm ettiren tavuk kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Sivas, Genel
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