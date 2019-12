Down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Tebessüm Kahvesi'nin 2. şubesi, Üsküdar Belediyesinin alt katında hizmet vermeye başladı.Üsküdar Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi olan Tebessüm Kahvesi'nin ilki 2017 yılında açıldı. Down sendromlu 10 çalışanıyla 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren mekan, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bunun üzerine belediye, Tebessüm Kahvesi'nin ikincisini belediyenin alt katında hizmete açtı.Tebessüm Kahvesi, down sendromlu gençlerin hem para kazanıp sosyalleştikleri iş yeri hem de kişisel gelişimleri için eğitim aldıkları okul niteliği taşıyor.Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılışını yaptıkları Tebessüm Kahvesi'nin, herkesin keyifle vakit geçirdiği mekan olduğunu söyledi.Tebessüm Kahvesi'nde çalışan gençlere "çalışma arkadaşları" diyen Türkmen, "Hepsi birer melek asla yanlış iş yapmazlar, işlerine gönülden bağlıdırlar. Ne zaman moraliniz bozuldu, ne zaman canınız sıkıldı, mutluluğu uzakta değil, Çavuşdere'de Tebessüm Kahvesi'nde arayacaksınız." dedi.Sanatçı Yavuz Bingöl, Üsküdar Belediyesinin çok anlamlı ve güzel bir iş yaptığını ifade etti.Açılışa şarkıcılar Aydilge, Gökçe, Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı, Eypio, Irmak Arıcı, Manga grubu üyeleri, oyuncular Bekir Aksoy ve Melike Öcalan ile klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve sunucu Ceyhun Yılmaz da katıldı.Etkinliğe vatandaşlar ve down sendromlu çalışanların aileleri ile özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.