Haberler » Güncel » 'Tebessüm Kahvesi'nin ikinci şubesi açıldı - Haber

"Tebessüm Kahvesi"nin ikinci şubesi açıldı

Down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Tebessüm Kahvesi'nin 2. şubesi, Üsküdar Belediyesinin alt katında hizmet vermeye başladı.

03.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:50
Down sendromlu çalışanların hizmet verdiği Tebessüm Kahvesi'nin 2. şubesi, Belediyesinin alt katında hizmet vermeye başladı.
Üsküdar Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi olan Tebessüm Kahvesi'nin ilki 2017 yılında açıldı. Down sendromlu 10 çalışanıyla 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren mekan, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bunun üzerine belediye, Tebessüm Kahvesi'nin ikincisini belediyenin alt katında hizmete açtı.
Tebessüm Kahvesi, down sendromlu gençlerin hem para kazanıp sosyalleştikleri iş yeri hem de kişisel gelişimleri için eğitim aldıkları okul niteliği taşıyor.
Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılışını yaptıkları Tebessüm Kahvesi'nin, herkesin keyifle vakit geçirdiği mekan olduğunu söyledi.
Tebessüm Kahvesi'nde çalışan gençlere "çalışma arkadaşları" diyen Türkmen, "Hepsi birer melek asla yanlış iş yapmazlar, işlerine gönülden bağlıdırlar. Ne zaman moraliniz bozuldu, ne zaman canınız sıkıldı, mutluluğu uzakta değil, Çavuşdere'de Tebessüm Kahvesi'nde arayacaksınız." dedi.
Sanatçı Yavuz Bingöl, Üsküdar Belediyesinin çok anlamlı ve güzel bir iş yaptığını ifade etti.
Açılışa şarkıcılar Aydilge, Gökçe, Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı, Eypio, Irmak Arıcı, Manga grubu üyeleri, oyuncular Bekir Aksoy ve Melike Öcalan ile klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve sunucu Ceyhun Yılmaz da katıldı.
Etkinliğe vatandaşlar ve down sendromlu çalışanların aileleri ile özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20 Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı - Haber
17:19 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın mağazası açıldı -2 - Haber
17:15 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haber
17:14 Başkan Say'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret - Haber
17:14 Elazığ'da Jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:21:30