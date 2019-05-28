TEBEV ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor

Tepebaşı
Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) ile Ramazan Bayramı
öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği yapıyor.
Tepebaşı Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde geçim sıkıntısı çeken ya da kimsesi olmayan vatandaşlara yardım elini uzatıyor. TEBEV ekipleri ulaştığı evlerde temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yapılıyor. Ekipler bu kapsamda sorumluluğunu üstlendiği 67 evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR
Ramazan Bayramı
, Tepebaşı
, Yaşam
Kaynak: İHA