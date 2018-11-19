Tebliğ Cemaati'nin Pakistan Emiri Hacı Abdul Vahab Vefat Etti

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:21



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:21

Dünyanın en büyük dini hareketleri arasında yer alan Tebliğ Cemaati'nin Pakistan Emiri Hacı Abdul Vahab, Pakistan'ın Pencap eyaletinde 96 yaşında vefat etti.Pazar günü hayatını kaybeden Hacı Abdul Vahab için aynı gün Lahor'un doğusunda yer alan Tebliğ Cemaati'nin merkezinin bulunduğu Rayvand kentinde cenaze töreni düzenlendi. Aralarında politikacı ve parlamenterlerin de olduğu 10 binlerce kişi cenaze törenine katıldı.Uzun süredir çeşitli sağlık problemleri olan Vahab'ın yakalandığı dang humması nedeniyle geçen hafta durumunun daha da kötüleştiği ifade edilmişti.Hacı Abdul Vahab kimdir?Yeni Delhi'de 1922'de dünyaya gelen Hacı Abdul Vahab, Tebliğ Cemaati'nin Pakistan bölgesinin 3'üncü emiriydi.Cemaate 1944'te katılan Vahab, 1948'de Pakistan'a göç etti.Hacı Abdul Vahab, Lahor İslami Kolej'den mezun oldu ve Pencap Gelir Dairesinde işe başladı. Birkaç yıl sonra görevinden istifa eden Hacı Abdul Vahab, hayatını cemaatin çalışmalarına adadı.Hacı Abdul Vahab, Merkez-i Şura tarafından 1992'de Tebliğ Cemaati'nin 3'üncü emiri olarak atandı.Tartışmalı konulardan uzak duran, birleştirici üsluba sahip bir vaiz olarak bilinen Hacı Abdul Vahab, Pakistan'da Tebliğ Cemaati'nin büyümesinde etkili olan önemli şahsiyetlerden biriydi.Vahab, 2014'te dünyada en etkili 500 Müslüman şahsiyet arasında 10. sırada yer aldı.Pakistan Talibanı 2013'te Vahab'ı örgütle hükümet arasındaki barış görüşmelerinde müzakereci olarak görev yapması konusunda önerdi fakat Vahab herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmamak adına öneriyi reddetti.-Tebliğ CemaatiMuhammed İlyas Kandehlevi tarafından 1926'da Hindistan'ın kuzeybatısında kurulan Tebliğ Cemaati, Müslümanlara temel İslami öğretileri açıklamaya odaklanan küresel bir Müslüman cemaattir.Tebliğ Cemaati, bazı Hint milliyetçi gruplar tarafından Müslüman ve Hristiyanların inançlarını değiştirmeye çalışan harekete karşı kurulmuştu.Kandehlevi, Hint milliyetçi hareketine karşı Müslümanlara temel İslam eğitimi verilmesi amacıyla Hindistan'da okullar kurdu.Zamanla etkisini artırmasıyla cemaat bazı değişiklilere giderek, camilerde, pazarlarda ve hatta evlerde Müslümanlara vaaz vermeye başladı.Cemaat öğretisinin 6 prensibi şu şekildedir: Kelimeişehadet, Namaz, İlim ve Zikir (Allah'ı hatırlama ve bilgi kazanma), Müslümanlara yardım, İhlas (Allah'a karşı samimiyet) ve Davet ve vaaz (Allah'ın mesajını anlatmak).Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te merkezleri bulunan cemaatin 150 ülkede mensupları bulunuyor.Şu anda cemaatin yardımcı emiri olan Mevlana Nazar-ur-Rahman'ın Tebliğ Cemaati'nin dördüncü emiri olması bekleniyor.