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Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi

Son günlerde gündeme gelen 'muhtarların tebligat almaları' tartışmalarını ele almak üzere Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile İstanbul Muhtarlar Federasyonu bir araya geldi.

12.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:17Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi
Son günlerde gündeme gelen 'muhtarların tebligat almaları' tartışmalarını ele almak üzere Muhtarlar Konfederasyonu ile Muhtarlar Federasyonu bir araya geldi. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu'nun tebligat almama kararına karşı çıkan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, "Biz çıkıp da evrak almıyoruz dersek bu kuruma zarar veririz" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile İstanbul Muhtarlar Federasyonu bugün Ümraniye'de bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut'un yaptığı tebligat alma açıklaması masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, "Son günlerde basında tebligatla alakalı bazı sıkıntılar yaşandı. Yanlış anlaşılmayı düzeltmek üzere hep beraber bir araya geldik. Bazı arkadaşlarımız boykot, isyan, kazan kaldırma kelimeleriyle Türkiye'de bazı muhtarlarla sıkıntı yaşadık. Tebligatla alakalı, maddi durumlarla alakalı sıkıntılar var ama devletin memuru, müdürü, yetkilisi isen senin sızlanmaya hakkın yok. Sen o görevi yasalarla beraber yapıyorsun. Tebligat kanunu 20. madde şunu der; 'mahallede köyde bulunan muhtar, ihtiyar heyeti, aza ve memuru evrağı almakta mükelleftir, mecburdur'. Bu kadar netken biz çıkıp da evrak almıyoruz dersek bu kuruma zarar veririz" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ise, "Elbette sorunlarımız vardır ama bu sorunlar topyekun, anında çözülmez. Teknolojiyle beraber ihtiyaçlar hasıl oluyor. Teknolojiye ayak uydurmak için çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmalar Ankara'da devletimiz tarafından yapılıyor ve biz bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Muhtar kimliğinin iki yüzü var, bir yüzü devlet bir yüzü millettir. Muhtar kimliği olan bir kişi ne devletini ne milletini protesto edebilir. Çünkü bütün insanların iradesi düşüncesi inancı ne olursa olsun bakmadan bizlere oy verdiler. Biz kanunlara göre görev yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Selami Aykut, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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