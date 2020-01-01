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Tebliğci olarak bilinen grup Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı

"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı.

01.01.2020 00:29 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:29 Tebliğci olarak bilinen grup Galata Kulesi çevresinde bildiri dağıttı

"Tebliğci" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Kulesi çevresinde bildiri dağıttı.   kutlamalarına karşı bildiri dağıtan grubun İstiklal Caddesi'ne girişine izin verilmedi. 

Grubun dağıttığı yılbaşı kutlamalarına karşı bildirileri bazı vatandaşlar alırken, bazıları almadı. Bildiriye tepki gösteren bir kişi ise bunun bir noel kutlaması olmadığını, yeni bir yılı karşılamanın sevinci olduğunu ifade etti. İstiklal Caddesi girişindeki polis noktasına kadar ilerleyen grup, izinleri olmadığı için caddeye girmedi. İstiklal Caddesi'ne gelenlere ellerindeki bildirileri dağıtan grup daha sonra dağıldı. 

"TEPKİ GÖSTERENLER BİRAZ İÇKİYİ FAZLA KAÇIRANLAR"

Grubun sözcüsü Enes Akalın, "Burada olmamızın sebebi burada yapılan bu işler haramdır. Her haram da yanında bir zarar getirir. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buraya geliyoruz, kimseden de bir şey talep etmiyoruz. Tepki gösterenler biraz içkiyi fazla kaçıranlar. Genelde hoş tepkilerle karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu. 


- İstanbul

İstiklal Caddesi, Yılbaşı, Galata, Güncel

Kaynak: DHA

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