Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tebriz Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İran'ın Tebriz kenti Belediye Başkanı İrec Şehin Baher, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

12.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:32
Tebriz Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İran 'ın Tebriz kenti Belediye Başkanı İrec Şehin Baher, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Baher, "Solunum problemi ve bazı Kovid-19 belirtileri üzerine verdiğim testin sonucu pozitif çıktı." dedi.
Evde karantinada olduğunu dile getiren Baher, tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğünü belirtti.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 357'ye, vaka sayısı 70 bin 29'a ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tebriz, İran, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter? Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter?
Yunanistan’dan Türkiye’ye akılalmaz koronavirüs suçlaması Haberler
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması
Haberler ›› Güncel ››Tebriz Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu'ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür - Haber 11:30: Vatandaş elektriksiz kalmasın diye UEDAŞ 24 saat görevde - Haber 11:30: Koronavirüsü yenen babanın küçük kızıyla kavuşma anı duygulandırdı - Haber 11:30: Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Önder Gençlik sohbetlerine konuk oldu - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı - Drone - Haber 10:56: Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor - Haber 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler